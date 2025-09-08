نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف أشرف: منتخب بوركينا فاسو سيكون مختلفًا عن إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا كان مهم للغاية من أجل الاقتراب نحو التأهل لكأس العالم.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص السهلة أمام إثيوبيا والأداء بشكل عام للمنتخب الوطني كان جيدا، والفوز على بوركينا يجعلنا نتأهل بشكل رسمي".

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو يختلف عن إثيوبيا فهم يمتلكون إمكانيات عالية في جميع الخطوط ولاعبين أصحاب قدرات فنية، ويجب السيطرة على وسط الملعب ويجب البدء بـ دونجا في التشكيل الأساسي".