شريف أشرف: الزمالك قدم أداء فني رائع أول 4 مباريات بالدوري

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قدم أداء فني رائع في أول 4 مباريات بالدوري، مشددا على أن العناصر الجديدة في الفريق الأبيض تحتاج للإنسجام.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حزين من الخسارة أمام وادي دجلة وافتقدنا العامل النفسي والذهني والتحضير الجيد لهذه المباراة، وكان هناك لاعبين بعيدين للغاية عن مستواهم في هذا اللقاء".

وأضاف: "عُدي الدباغ يقدم أداء جيد في ظل أسلوب وطريقة لعب فيريرا ويحتاج إلى المساندة الهجومية لكي يسجل أهداف في الفترة المقبلة، وخوان بيزيرا يمتلك إمكانيات هجومية هائلة بجانب شيكو بانزا".

