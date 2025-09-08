نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الحسم.. تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل المنتخب التونسي ضيفا على نظيره منتخب غينيا الإستوائية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عصرا بتوقيت تونس.

تنقل المباراة عبر قناة تونس الوطنية الأولى، كذلك قناة SSC السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي رياض الحمروني.

تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الإستوائية

من الأقرب أن يبدأ المدير الفني للمنتخب التونسي سامي الطرابلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: مرتضى بن وناس، منتصر الطالبي، ديلون برون، يان فاليري.

خط الوسط: حنبعل المجبري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إسماعيل الغربي، إلياس عاشوري، حازم المستوري.

مواجهة الحسم

ويحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز والثلاث نقاط في مباراة اليوم، وذلك من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، دون النظر إلى المباريات والنتائج الأخرى في المجموعة.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويحتل نسور قرطاج ترتيبها برصيد 19 نقطة.

