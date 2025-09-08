نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب المتوقع أمام زامبيا في تصفيات كأس العالم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، مباراة المنتخب الزامبي أمام نظيره المغربي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عصرا بتوقيت المغرب.

تنقل مباراة زامبيا أمام نظيره منتخب المغرب عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام زامبيا

من الأقرب أن يبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، تشكيل أسود الأطلس أمام زامبيا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي – نايف أكرد – آدم ماسينا – يوسف بلعمري.

خط الوسط: سفيان أمرابط – نائل العيناوي – إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: براهيم دياز – أيوب الكعبي – وإلياس بن صغير.

يذكر أن المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية التي حسمت بطاقة التأهل إلى كأس العالم، وذلك بعد الفوز بخماسية نظيفة في الجولة الماضية أمام النيجر.

