نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا ومونتينيجرو اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، مواجهة سهلة أمام نظيره منتخب مونتينيجرو، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة كرواتيا ومونتينيجرو اليوم في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره مونتينيجرو، مساء اليوم الإثنين على ملعب ماكسيمير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع المنتخب الكرواتي في المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط ويليه منتخب مونتينيجرو في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ومونتينيجرو اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وسيتم بث مباراة كرواتيا ومونتينيجرو عبر قناة beIN Sports 2HD بتعليق عامر الخوذيري.

