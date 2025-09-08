نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوناتي يقترب من ريال مدريد وسط رفضه تجديد عقده مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الجدل في الساعات الأخيرة بعد تصريحاته التي كشف فيها أن مواطنه كيليان مبابي يتواصل معه بشكل متكرر لحثّه على الانتقال إلى ريال مدريد. هذه التصريحات زادت من حدة التكهنات حول اقتراب انضمامه إلى النادي الملكي.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد بدوره أن كوناتي بالفعل ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتوصل إلى أي اتفاق لتجديد عقده مع ليفربول. وعلى الرغم من رغبة النادي الإنجليزي في الإبقاء عليه، فإن المدافع الفرنسي يبدو حاسمًا في رغبته بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وبحسب التقارير، رفض كوناتي عروض التجديد المقدمة من إدارة "الريدز"، ما يجعله أقرب إلى الانضمام للميرنغي خلال سوق الانتقالات المقبلة. ومع اقتراب نهاية عقده في 2026، سيكون بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير من نفس العام، وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية للتعاقد معه في صفقة انتقال حر على غرار ما حدث مع ترينت ألكسندر-أرنولد.

في ظل هذه المعطيات، يراقب فلورنتينو بيريز الوضع عن كثب، إذ يعتبر كوناتي خيارًا مثاليًا لتعزيز الخط الخلفي للفريق. ومع اقتراب مواجهة ليفربول لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قد يجد المدافع الفرنسي نفسه أمام فرصة مثالية لاستعراض قدراته أمام فريق قد يكون وجهته المقبلة.

