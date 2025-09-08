نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام وحلم ريال مدريد بضم هالاند إلى جانب مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلعب جود بيلينجهام دورًا متزايد الأهمية داخل ريال مدريد، ليس فقط على أرض الملعب بل أيضًا في الكواليس. فبعد أن ساهمت صداقته القوية مع ترينت ألكسندر-أرنولد في تسهيل انتقال الأخير إلى النادي الملكي، يعود اسم الدولي الإنجليزي إلى الواجهة بسبب علاقته المميزة بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

هالاند، الذي ارتبط بعلاقة صداقة متينة مع بيلينجهام منذ فترة لعبهما سويًا في بوروسيا دورتموند، لا يزال ضمن قائمة أحلام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، الذي لطالما حلم بجمعه مع كيليان مبابي في هجوم واحد لعدة مواسم. ورغم صعوبة التعاقد معه من مانشستر سيتي، ترى بعض الأصوات داخل البيت الأبيض أن النجم النرويجي قد لا يكمل عقده مع بطل إنجلترا.

مع ذلك، تؤكد إدارة ريال مدريد أن ضم هالاند ليس أولوية عاجلة، إذ يتركز الاهتمام الحالي على تدعيم خط الدفاع وتجديد دمائه. لكن في حال المضي قدمًا نحو التعاقد مع المهاجم، سيكون من الضروري أولًا الاستغناء عن أحد النجوم الكبار مثل فينيسيوس جونيور أو رودريغو غوس.

فينيسيوس، الذي ينتهي عقده في 2027، ما زال في موقع تفاوضي مع الإدارة بشأن تجديد عقده بشروط جديدة، في وقت استهل فيه الموسم الحالي بأداء مقنع يذكر بمستواه في 2022 حين كان أحد أبرز عناصر الفريق.

أما مبابي، فيبقى "القطعة الثابتة" في مشروع بيريز، حيث يقود الفريق على أرضية الملعب ويظهر شخصية قيادية داخل وخارجه. داخل النادي هناك قناعة راسخة بأن هذا الموسم قد يكون موسمه الاستثنائي، مع توقعات بتجاوز حاجز 44 هدفًا الذي حققه في موسمه الأول بالقميص الأبيض.

