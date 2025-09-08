نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور يضغط على إدارة ريال مدريد من أجل تحسين عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يمر عالم كرة القدم دون تقلبات، لكن هذه القاعدة تزداد وضوحًا داخل أروقة ريال مدريد، حيث تبقى الضغوط في أعلى مستوياتها بحكم تاريخ النادي ورغبة رئيسه فلورنتينو بيريز في مراكمة المزيد من النجاحات.

في هذا السياق، يثير مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلًا واسعًا. فرغم ارتباطه بعقد مع النادي الملكي حتى عام 2027، فإن اللاعب لم يقبل بعد شروط التجديد التي تطرحها الإدارة، في ظل تطلعه إلى معاملة مالية مماثلة لزميله الفرنسي كيليان مبابي.

وقال فينيسيوس في تصريحات سابقة: "أتمنى أن أبقى هنا لسنوات طويلة، دائمًا قلت إن ريال مدريد هو نادي حياتي. لدي عقد حتى 2027، وأرغب في صناعة تاريخ كبير بقميص هذا الفريق"، لكنه في الوقت ذاته يربط استمراره بتحسين وضعه الاقتصادي.

ويرى كثيرون أن هذه المواقف قد تمثل اختبارًا حقيقيًا لصبر بيريز، الذي لا يبدو مستعدًا للرضوخ لمطالب المهاجم البرازيلي، خاصة أن مستواه الحالي بعيد عن النسخة التي أبهر بها العالم في عام 2024 حين اقترب من مستوى الفائز بالكرة الذهبية.

تاريخ النادي مليء بأمثلة مشابهة لنجوم حاولوا فرض شروطهم على رئيس ريال مدريد، لكن النهاية لم تكن في صالحهم. فقد اضطر كل من كريستيانو رونالدو، سيرخيو راموس، آنخيل دي ماريا، كلود ماكيليلي، مسعود أوزيل ورافاييل فاران إلى الرحيل بعد خلافات مرتبطة بالعقود والمطالب المالية.

وبينما يواصل فينيسيوس التأكيد على رغبته في البقاء، تبقى الكرة في ملعبه: إما الحفاظ على تركيزه وأدائه لإقناع الإدارة، أو مواجهة مصير مشابه لأساطير غادروا سانتياغو برنابيو رغم قيمتهم الكبيرة.

