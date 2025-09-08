نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وزامبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. تواصل المنتخبات الأفريقية مشوارها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في فترة التوقف الدولي الحالية لشهر سبتمبر/ أيلول، بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى المونديال عقب سلسلة من النتائج الإيجابية التي قدمها خلال الجولات السابقة. ويستضيف منتخب زامبيا نظيره المغربي على أرضية ملعب ليفي مواناواسا، في لقاء مرتقب يجمع بين فريق متأهل مبكرًا وآخر يسعى لتحسين وضعيته في جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026

وأظهر منتخب "أسود الأطلس" قوته الهجومية بشكل لافت، خاصة بعد الفوز الكبير على منتخب النيجر بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، ليؤكد أحقيته ببطاقة التأهل بعد أن وصل إلى النقطة 18 من سبع مباريات، متصدرًا مجموعته دون منازع. وتأتي مواجهة زامبيا بمثابة محطة أخيرة قبل الاستعداد لمرحلة جديدة من التحضيرات، فيما تبقى المباراة هامة لأصحاب الأرض من أجل تحسين سجلهم في التصفيات.

تقام مباراة المغرب وزامبيا اليوم الإثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025، حيث تنطلق في تمام الساعة:

الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب

الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية

الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا

تذاع المباراة عبر قناة SSC 1 HD على القمر الصناعي عرب سات والقناة الرياضية المغربية عبر القمر الصناعي نايل سات، بشكل مجاني.

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية الخاصة بتطبيق شاهد VIP، الذي ينقل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

تردد القنوات الناقلة

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

المعلق على المباراة

يتولى المعلق الرياضي حاتم بطيشة مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة المغرب وزامبيا عبر شاشة SSC 1 HD.

المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2026

تضم المجموعة الخامسة كلًا من: المغرب – زامبيا – تنزانيا – النيجر – الكونغو، فيما تم استبعاد منتخب إريتريا من الاتحاد الدولي "فيفا" بعد الاعتذار عن المشاركة في التصفيات.

وضعية المنتخب المغربي