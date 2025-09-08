نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري: الزمالك يعاني من عدم الاستقرار.. ولاعبي الدوري “ كلهم شبه بعض” في المقال التالي

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، عن أداء فريق الزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا، مؤكدا أن الأبيض يعاني من عدم الاستقرار.

وقال العشري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فيريرا يسير بشكل جيد مع الزمالك، والزمالك يمر بحالة من عدم الاستقرار وصفقات الزمالك تحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام

وأضاف: بدايات الدوري الممتاز لجميع الأندية ليست افضل شئ والمصري أكثر فريق يقدم مستوى ونتائج جيدة منذ الدوري الممتاز، وكنت مشفق على حسام حسن من اختيارات المنتخب من اللاعبين بسبب مستوى الدوري.

وتابع: حسام حسن يحمل آمال المصريين في الوصول لكأس العالم، ومباراة إثيوبيا المنتخب حقق منها ما أراد ويجعل اللاعبين أكثر أريحية أمام بوركينا فاسو، وكوكا قادر على تعويض غياب حمدي فتحي وهند لاشين وهو الأنسب ولديه خبرات جيدة مع الاهلي ولكل مباراة تشكيلها المناسب

وواصل: مباراة بوركينا فاسو تختلف عن إثيوبيا بسب الفارق الفني والبدني والخبرات لها عامل مهم ومؤثر للغاية وحسام حسن هو الأدرى بمصلحة المنتخب وأرى أن الجميع ملتف حول حسام حسن