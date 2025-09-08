نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم.. منتخب المغرب يواصل سلسلة الانتصارات على حساب زامبيا ويعزز الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صافرة نهاية مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي، وذلك بفوز المنتخب المغربي بثنائية نظيفة في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شوط مثير وتقدم مبكر

جاء شوط المباراة الأول من مباراة المغرب أمام زامبيا متكافىء رغم التقدم المبكر للضيوف في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب يوسف النصيري، والذي تمكن من استغلال خطأ دفاع زامبيا، واحرز هدف التقدم لأسود الأطلس.

كاد اللاعب باستون داكا مهاجم منتخب زامبيا أن يعدل النتيجة لأصحاب الأرض، عن طريق ضربة رأسية، ولكن أقدام الحارس ياسين بونو كانت على الموعد.

بدأ شوط المباراة الثاني بنفس الندية والإثارة، وتمكن اللاعب حمزة إكمان من تسجيل هدف المباراة الثاني عند الدقيقة '47، وذلك عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك زامبيا.

وشهد شوط المباراة الثاني إشهار حكم المباراة 4 بطاقات صفراء على لاعبي المنتخب المغربي.

ونجح المنتخب المغربي في مواصلة سلسلة الانتصارات والعلامة الكاملة بعد مرور 7 مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن منتخب المغرب نجح في حصد 21 نقطة في المجموعة الخامسة، وذلك بعد خوض 7 مباريات، أسفرت عن تأهله كأول منتخب أفريقي يتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.