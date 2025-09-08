نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعاقد مع المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوو لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهي مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري كينجسلي إيدوو لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري وذلك بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027/2026.

أتم الجهاز الإداري للفريق البورسعيدي إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب كينجسلي إيدوو يبلغ من العمر 29 عامًا وقد سبق له اللعب في صفوف أندية صن شاين ولوبي ستارز النيجيرين بالإضافة لأندية الصفاقسي والأفريقي والترجي التونسيين وكذلك أندية العروبة والعربي الكويتيين قبل أن يصل به المطاف إلى صفوف فريق وفاق سطيف حيث لعب تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الحالي للمصري، علمًا بأن اللاعب سبق له تمثيل المنتخب النيجيري الأول.