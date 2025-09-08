الرياضة

موعد مباراة تونس القادمة عقب الفوز على غينيا الاستوائية والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس القادمة عقب الفوز على غينيا الاستوائية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم، فوزا صعبا على نظيره غينيا الاستوائية، بهدف نظيف، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة تونس القادمة في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره منتخب ساو تومي وبرنسيبي، يوم 6 أكتوبر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد منتخب ساو تومي وبرنسيبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

