نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة منتخب الجزائر وغينيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة منتخب الجزائر وغينيا بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الجزائري صدارة مجموعته برصيد 19 نقطة بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث شن كلا المنتخبين العديد من الهجمات الخطيرة على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وعلى غرار الشوط الأول، لم يشهد الشوط الثاني أية أهداف وذلك بسبب تراجع الآداء الفني للمنتخبين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.