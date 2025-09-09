نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد..قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

تعرف على موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة المجانية الناقلة لها على النايل سات، مع تفاصيل التردد وأهمية اللقاء للفراعنة.

مواجهة حاسمة للفراعنة

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض واحدة من أهم مبارياته في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب بوركينا فاسو غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

موقف منتخب مصر في المجموعة

منتخب مصر يدخل اللقاء وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ويكفي الفراعنة الفوز في مواجهة الغد لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك عام 2026.

أما بقية ترتيب المجموعة فيأتي على النحو التالي:

سيراليون في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم غينيا بيساو بـ 7 نقاط، إثيوبيا بـ 6 نقاط، وأخيرًا جيبوتي بنقطة وحيدة.

القناة المجانية الناقلة للمباراة

حيث زفت قناة أون تايم سبورت 1 بشرى سارة للجماهير المصرية، حيث أعلنت إذاعة اللقاء المرتقب مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

وستخصص القناة استوديو تحليليًا مميزًا قبل ساعة من انطلاق المباراة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخطط التكتيكية للفريقين.

تفاصيل تردد قناة أون تايم سبورت1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشفير: مفتوحة

إقرأ أيضًا..كريم رمزي: حسام حسن يطلب مواجهة نيجيريا ومالي قبل كأس الأمم.. ولهذا السبب رفض التؤأم اللعب أمام البرازيل

استعدادات المنتخب الوطني

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يعول كثيرًا على نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش لحسم المباراة مبكرًا وعدم الدخول في أي حسابات معقدة خلال الجولات المتبقية.

ويأمل حسام حسن أن يحقق المنتخب الفوز السادس على التوالي ليؤكد جدارته بتصدر المجموعة والتأهل المبكر.

أهمية اللقاء للجماهير

تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف كبير، خاصة وأنها قد تكون المباراة التي تشهد تأهل المنتخب رسميًا إلى كأس العالم، وهو الحلم الذي طال انتظاره بعد المشاركة الأخيرة في مونديال روسيا 2018.