نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناةMBC Masr2 تنقل مواجهة مصر وبوركينا فاسو بمشاركة شيكابالا في الاستوديو التحليلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قناة MBC Masr2 تنقل مواجهة مصر وبوركينا فاسو بمشاركة شيكابالا في الاستوديو التحليلي.

تعرف على تفاصيل نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة MBC Masr2 بالتعاون مع SSC السعودية، وبتواجد شيكابالا في الاستوديو التحليلي.

مباراة حاسمة في التصفيات

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، مذيع قناة MBC Masr2، عن إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأتي المواجهة في وقت حساس، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة نتائجه الإيجابية واقتناص بطاقة التأهل.

تعاون بين MBC Masr2 وSSC

و المباراة ستذاع عبر قناة MBC Masr2 في نقل مشترك مع شبكة قنوات SSC السعودية، في خطوة تؤكد التعاون الإعلامي الكبير لنقل أبرز الأحداث الرياضية.

ومن المقرر أن تبدأ التغطية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ستنقل القناتان اللقاء على الهواء مباشرة لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي.

استوديو تحليلي مميز

بتواجد نجوم الكرة يسبق اللقاء استوديو تحليلي موحد على القناتين، يديره الإعلامي إبراهيم فايق، ويشارك فيه عدد من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بجانب محمد بركات، وأحمد عز، والمدرب محمود فايز.

ويهدف الاستوديو إلى تقديم تحليل فني شامل لأحداث المباراة قبل انطلاقها وبعد نهايتها، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في المنتخبين.

أصوات التعليق تزيد الإثارة

أسندت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي فارس عوض عبر شاشة MBC Masr2، فيما يتولى عصام عبده التعليق عبر شبكة SSC.

ومن المتوقع أن يضيف الثنائي أجواءً حماسية تليق بأهمية المواجهة التي يترقبها ملايين المشاهدين.

أهمية المباراة للفراعنة

المنتخب المصري يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة، ومع تطلع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق الفوز خارج الأرض أمام منافس قوي بحجم بوركينا فاسو.

وتعد المباراة بمثابة اختبار حقيقي لنجوم المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

جماهيرية استثنائية

ينتظر الجمهور المصري والعربي هذه المواجهة بفارغ الصبر، خاصة مع إذاعتها عبر قناتين كبيرتين مثل MBC Masr2 وSSC، ومع وجود استوديو تحليلي يضم أسماء لامعة أبرزها شيكابالا، الذي يشارك لأول مرة في تحليل مواجهة كبرى لمنتخب مصر.