نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفوز على منتخب مصر للشباب بثنائية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على منتخب مصر للشباب ٢-١ في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا يوم ١٤ سبتمبر الجاري في إطار الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وسجل بيراميدز هدفيه عن طريق المهاجم يوسف أوباما الذي سجل في الشوطين الأول والثاني، وسجل منتخب الشباب هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - عبد الرحمن جودة - علي جبر - أسامة جلال

خط الوسط: محمود دونجا - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: يوسف أوباما

وشهد الشوط الثاني مشاركة رمضان صبحي وإيفرتون داسيلفا ووليد الكرتي، ودودو الجباس، وعمر طارق السعيد، ومالك معتصم.