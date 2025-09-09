نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور إن مصدر داخل بعثة منتخب مصر الموجودة في بوركينا فاسو، أكد أن مهند لاشين لاعب خط وسط الفراعنة، جاهز من الناحية الطبية بعد شكواه من آلام في الظهر.

وأضاف خلال برنامج ستاد المحور:"حسام حسن صاحب قرار مشاركة مهند لاشين من عدمه في مباراة بوركينا فاسو".

وتابع:"مهند لاشين كان يشكو من آلام قديمة في الظهر لكنه أبلغ الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، بجاهزيته للمشاركة أمام بوركينا فاسو".