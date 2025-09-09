نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرواتيا تقسو على مونتينيجرو برباعية في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الكرواتي فوزًا ثمينًا على نظيره مونتينيجرو، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب ماكسيمير، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مواجهة كرواتيا ومونتينيجرو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

تمكن منتخب كرواتيا من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب الوسط كريستيان ياكيتش في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من الأسطورة لوكا مودريتش.

ثم عزز المنتخب الكرواتي تقدمه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عُمر اللقاء، عن طريق لاعب الوسط المخضرم اندريج كراماريتش، بعد صناعة من زميله جوسيب.

وفي الدقيقة 85، سجل إيدفن كاش لاعب مونتينيجرو الهدف الثالث لصالح كرواتيا بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 91+1، سجل المخضرم إيفان بيريشيتش الهدف الرابع لصالح كرواتيا، من صناعة لوفر ماير.

وأشهر حكم اللقاء فيليكس زوير البطاقة الحمراء في وجه اندريا بولانوفيتش لاعب وسط منتخب مونتينيجرو في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة، تتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة منتخب جمهورية التشيك، بينما تأتي مونتينيجرو في المرتبة الرابعة برصيد 6 نقاط.