دونجا الزمالك نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين

أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين تامر عبد الحميد "دونجا"، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأوضح حامد، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن تعيين "دونجا"، جاء بقرار من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، نظرًا لما يتمتع به تامر عبد الحميد من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أن تامر عبد الحميد، بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، اليوم الاثنين.

