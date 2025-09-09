نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم لجمهور الزمالك قبل مباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور إن مصدر بنادى الزمالك عن موقف محمد شحاتة لاعب الفريق من اللحاق بمباراة المصري البورسعيدى المقرر لها فى الثامنة مساء يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أن فرص لحاق محمد شحاتة بالمباراة ستكون صعبة للغاية فى ظل عدم اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة واستمرار مواصلة البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي.

واختتم:"ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع محمد شحاتة لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن "٠