نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم 2026.. إيطاليا تكتسح إسرائيل في مباراة ماراثونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا أمام نظيره الكيان الصهيوني بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "ناجيريدي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحداث مباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم

سجل مانويل لوكاتيلي بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح الكيان الصهيوني في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من عنان خليلي إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن لوكاتيلي من إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.

وتعادل مويس كين لصالح إيطاليا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من مانويل ريتيجي إلى كين الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع دور بيريتز أن يحرز الهدف الثاني لصالح الكيان الصهيوني في الدقيقة 52، بعد تمريرة من سولومون إلى بيريتز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس دوناروما.

وعاد مويس كين في الدقيقة 54 ليسجل الهدف الثاني لصالح إيطاليا، بعد تمريرة من مانويل ريتيجي إلى كين الذي استقبلها بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن ماتيو بوليتانو من تسجيل الهدف الثالث لصالح إيطاليا في الدقيقة 58، بعد تمريرة رائعة من مانويل ريتيجي بكعب القدم إلى بوليتانو الذي استقبلها بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح جياكومو راسبادوري في تسجيل الهدف الرابع لصالح إيطاليا في الدقيقة 81، بعد تمريرة من فراتيسي إلى راسبادوري الذي استقبلها بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز أليساندرو باستوني بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح الكيان الصهيوني في الدقيقة 87، بعد عرضية أرضية من ريفيفو إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن باستوني من إبعادها لترتطم بقدمه وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة 89، الهدف الرابع والتعادل لصالح الكيان الصهيوني عن طريق دور بيرتيز، بعد تمريرة من يحزقيل.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، سجل ساندرو تونالي الهدف الخامس لصالح إيطاليا، بعد تمريرة من أندريا كامبياسو.

ترتيب منتخبي إيطاليا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم

يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل الكيان الصهيوني المركز الثالث بنفس عدد النقاط.