نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير.. منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام بوركينا قبل مواجهة الحلم المونديالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب بوركينا فاسو في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة نظيره منتخب مصر، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرصد « دوت الخليج الرياضي » تاريخ مواجهات المنتخب المصري أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك قبل مواجهة الحسم المرتقبة مساء اليوم.

منتخب مصر لا يعرف الهزيمة

تقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره بوركينا فاسو في 8 مباريات سابقة، بواقع 5 مباريات رسمية وثلاث مباريات ودية.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره البوركينابي في 5 مواجهات سابقة، بينما حضر التعادل بين المنتخبين في 3 مباريات، ولم يتذوق المنتخب المصري طعم الهزيمة أمام بوركينا فاسو.

سجل المنتخب المصري 18 هدفا في مرمى المنتخب البوركينابي على مدار 8 مواجهات سابقة، بينما استقبلت شباك الفراعنة 9 أهداف.

موقف المنتخب الوطني سليم في اختيار زيه أمام بوركينا فاسو 🗒️🔴 pic.twitter.com/KYPCEAhAYy — EFA.eg (@EFA) September 8, 2025

— EFA.eg (@EFA)

حافظ لاعبو المنتخب المصري على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام بوركينا فاسو في مباراتين، ولم يعجز لاعبو المنتخب عن التسجيل في 8 مباريات ماضية.

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في يونيو من العام الماضي، وذلك ضمن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف.

لا بديل عن الفوز

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة، حيث أن التعادل أو الهزيمة يؤجل الحسم إلى الجولة القادمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 نقطة.

ملعب المباراة والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، كذلك قناة SSC السعودية، كما تقرر إذاعتها عبر قناة أم بي سي مصر 2.

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب 4 أغسطس بمدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت بوركينا فاسو.