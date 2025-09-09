نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن بديل الونش أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا يجهزمحمد إسماعيل مدافع الفريق للدفع به فى مباراة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف خلال برنامج ستاد المحور: "وتألق محمد إسماعيل فى تدريبات الفريق الأخيرة خاصة اللقاء الودي أمام النجوم أمس الأحد،وارتفعت أسهمه لدى يانيك فيريرا المدير الفني للدفع به فى مباراة المصري البورسعيدي،ليعوض غياب الونش الموقوف لمدة 3 مباريات "٠