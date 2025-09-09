نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: منتخب مصر قادر على تخطي بوركينا فاسو وحسم التأهل لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بعودته للعمل داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي هو إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول والمنتخب الوطني في المستقبل.

وأشار دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور إلى أنه نجح خلال الفترة الماضية في تصعيد أكثر من لاعب مميز للفريق الأول، ويأتي على رأسهم المدافع الشاب حسام عبد المجيد، الذي أثبت جدارته وأصبح من العناصر الأساسية في صفوف الزمالك.

وعن مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أكد نجم الزمالك السابق أن الفراعنة قادرون على حسم التأهل، رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب يعتبر الأقوى في المجموعة.

وأوضح أن تركيز اللاعبين وروحهم القتالية سيكونان الفيصل في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار دونجا إلى أن خط الوسط سيكون له دور محوري في المباراة، مؤكدًا أن الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمود صابر هما الأنسب لقيادة وسط الملعب أمام بوركينا فاسو،٠

كما أشاد بالمدافع حسام عبد المجيد، معتبرًا إياه أحد أفضل المدافعين في الدوري المصري، وأنه يستحق فرصة كاملة مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.