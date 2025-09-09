نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يسلك طريق أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر تابعة للصحافة الإنجليزية مفاجأة ضخمة، تخص رغبة نجم ليفربول المدافع كوناتي في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ينتهي عقد إبراهيم كوناتي نجم منتخب فرنسا وفريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن يرفض التجديد.

كوناتي يرفض ليفربول

أوضحت الصحافة الإنجليزية ان حتى الآن هناك مشاكل من طرف كوناتي مع إدارة ليفربول، للتجديد حتى الان.

أضف إلى ذلك وجود حديث من جانب إدارة ريال مدريد، مع وكالة إبراهيم كوناتي وهناك مرونه من طرفه، للانتقال لهم على نفس شاكلة أرنولد كلاعب حر.