مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

مواعيد أهم مباريات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

فرنسا ضد أيسلندا، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 1.

المجر ضد البرتغال، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 3.

صربيا ضد إنجلترا، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 2.

أهم مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

بوركينا فاسو ضد مصر، الساعة: 8 م بتوقيت الإمارات، 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناتي SSC sport وMbc Egypt 2.

جنوب إفريقيا ضد نيجيريا، الساعة: 8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية..

