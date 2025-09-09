نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأهمها مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

مواعيد أهم مباريات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

فرنسا ضد أيسلندا، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 1.

المجر ضد البرتغال، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 3.

صربيا ضد إنجلترا، الساعة: 10.45 م بتوقيت الإمارات، 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناة بي إن سبورت 2.

أهم مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

بوركينا فاسو ضد مصر، الساعة: 8 م بتوقيت الإمارات، 7 م بتوقيت مصر والسعودية، على قناتي SSC sport وMbc Egypt 2.

جنوب إفريقيا ضد نيجيريا، الساعة: 8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية..