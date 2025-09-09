نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية مع نظيره المنتخب الصربي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم

ويستضيف ملعب”راجكو ميتيتش” مباراة صربيا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد صربيا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن مباراة إنجلترا أمام صربيا، سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري.