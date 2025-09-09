نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب أيسلندا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة فرنسا ضد أيسلندا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فرنسا وآيسلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، على ملعب حديقة الأمراء، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد أيسلندا في تصفيات كأس العالم

ويمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا ضد أيسلندا، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.