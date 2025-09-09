نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وبوركينا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب 4 أغسطس بمدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، مواجهة الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بين منتخب مصر ونظيره البوركينابي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري في مصر لتصفيات المنتخب الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، تنقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده، كما سيتم نقلها عبر قناة أم بي سي مصر 2، بصوت المعلق السعوي فارس عوض.

ويقع منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 نقطة، في المجموعة التي تضم كل من: «بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، إثيوبيا».

يذكر أن المنتخب المصري يحتاج إلى الفوز على نظيره بوركينا فاسو بأي نتيجة، وذلك لحسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم القادمة.