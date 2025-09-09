نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو.. تغييرات في الوسط والهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملعب 4 أغسطس بمدينة واغادوغو، حيث مواجهة منتخب بوركينا فاسو، في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت بوركينا فاسو.

يقترب المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن من دخول مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، عصام صبحي، محمد هاني.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم المقبلة، والتي ستقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 نقطة، والتي تضم كل من:

«جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو».