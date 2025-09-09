نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة آيسلندا مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 على ملعب "بارك دي فرانس" في ثاني جولات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا ضد آيسلندا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا ضد آيسلندا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، أوباميكانو، لوكاس ديني.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، مانو كونيه، مايكل أوليز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، برادلي باركولا، ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد آيسلندا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة فرنسا ضد آيسلندا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.