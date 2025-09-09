نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره المجر مساء اليوم الثلاثاء 9-9-2025 على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب البرتغالي قد فاز في أول جولة أمام أرمينيا ليأتي في صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تعثر منتخب المجر أمام أيرلندا ليحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرتغال ضد المجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد المجر مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.