رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام المجر في تصفيات كأس العالم 2026

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة قوية للمنتخب البرتغالي أمام المجر على ملعب "بوشكاش أرينا" في ثاني جولات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة البرتغال ضد المجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام المجر في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: سواريس.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونسالو إيناسيو، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، بيدرو نيتو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة البرتغال ضد المجر مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.