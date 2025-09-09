نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الزي الرسمي والحكام.. 5 معلومات عن مواجهة الحسم للفراعنة قبل موقعة بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية والإفريقية صوب ملعب 4 أغسطس بمدينة واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، حيث المواجهة المرتقبة الليلة أمام منتخب مصر، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 معلومات عن مواجهة الحسم بين الفراعنة ومنتخب بوركينا فاسو المعروف بالخيول في القارة السمراء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت بوركينا فاسو.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن وأيمن الكاشف، كما ستنقل عبر قناة SSC السعودية بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده، وتقرر نقلها عبر قناة أم بي سي مصر 2، بصوت المعلق السعودي فارس عوض.

منتخب مصر بالزي الرسمي

أسفر المؤتمر الفني أمس عن ارتداء منتخب مصر الزي الرسمي في مواجهة الليلة أمام نظيره بوركينا فاسو، حيث يرتدي لاعبو المنتخب المصري القميص الأحمر والشورتات البيضاء والجوارب السوداء.

على الجانب الآخر، يرتدي أصحاب الأرض منتخب بوركينا فاسو، الطاقم الأبيض كاملا، مع الجوارب الخضراء.

صافرة كونغولية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة اليوم بين منتخب مصر الأول ونظيره بوركينا فاسو، والذي جاء على النحو التالي:



حكم ساحة: جيسي نكونكو.

حكم مساعد أول: ستيفن موتاسي.

حكم مساعد ثاني: مالوندي يانيس.

حكم رابع: تشيمالا كابونجو.



القيمة التسويقية ومعدل الأعمار

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب المصري 159.60 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بوركينا فاسو 108 مليون يورو.

يأتي متوسط أعمار اللاعبين في قائمة المنتخب المصري 28.4 عاما، بينما يبلغ متوسط أعمار اللاعبين في قائمة منتخب بوركينا فاسو 26.1 عاما.

موقف المنتخبين قبل مواجهة الليلة

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 نقطة، ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز والثلاث نقاط من مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم 2026.

يقع منتخب بوركينا فاسو في المرتبة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 نقطة.

