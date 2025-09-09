نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نيكو ويليامز تبعده عن مواجهة أتلتيك بلباو وأرسنال بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني لإصابة عضلية ومن المتوقع أن يغيب عن فريقه لدى عودته إلى دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل.

إصابة نيكو ويليامز تبعده عن مواجهة أتلتيك بلباو وأرسنال بدوري أبطال أوروبا

وكان ويليامز قد أصيب في الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا التي اكتسح فيها مضيفه التركي 6/صفر، أمس الأحد، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وذكر أتلتيك بلباو، اليوم الاثنين، أن مهاجمه تعرض لإصابة متوسطة في العضلة المبعدة اليسرى.

ولم يكشف بلباو عن الإطار الزمني لتعافي نيكو ويليامز.

ويستضيف أتلتيك بلباو فريق أرسنال الإنجليزي يوم 16 سبتمبر/ أيلول الجاري في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب الفريق الذي يمثل إقليم الباسك في إسبانيا بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2014/2015.