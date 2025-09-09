نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا في رحلة صعبة أمام صربيا من أجل الاقتراب من التأهل لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا وذلك حينما يحل ضيفا على نظيره الصربي، غدا الثلاثاء.

وقبل مواجهة الفريقين في المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات، تسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) الضوء على بعض النقاط الرئيسية في المباراة.

مباراة حاسمة من أجل الوصول للمونديال

ستكون المباراة بلاشك واحدة من أصعب مواجهات إنجلترا في سعيها للتأهل بسهولة للمونديال وهو أمر يتوقف على النتيجة في ملعب "رايكو ميتيتش"، في حال فوز فريق المدرب الألماني توماس توخيل، تكون تلك خطوة هائلة نحو أمريكا الشمالية حيث سيبتعد المنتخب بفارق ثماني نقاط عن صربيا في المركز الثاني، لكن فوز الفريق المضيف سيجعل رجال المدرب دراجان ستويوكوفيتش يقلصون الفارق إلى نقطتين فقط، الأمر الأكثر أهمية أن الفريق لديه مباراة مؤجلة قد تجعله في الموقع السليم قبل مواجهة العودة في ويمبلي في نوفمبر المقبل.

وسبق للمنتخب الإنجليزي الفوز على صربيا 1/صفر في أمم أوروبا العام الماضي في مباراة شهدت تدخلات قوية والعديد من البطاقات.

هل سيثبت فريق توخيل جدارته؟

يصل المنتخب الإنجليزي إلى بلجراد وهو في صدارة المجموعة بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع بالتصفيات دون أن تتلقى شباكه أي أهداف، لكن توخيل لم يحصل بعد على إشادة الجماهير منذ توليه المهمة، وبعد الفوز على ألبانيا ولاتفيا في ويمبلي، جاء شهر يونيو / حزيران ليشهد صافرات استهجان على أداء الفريق في ظرف أربع أيام فقط، حيث فاز الإنجليز على أندورا 1/صفر قبل الخسارة أمام السنغال 1/3 على أرض المنتخب الإنجليزي، لكن الفريق نجح في الفوز على أندورا 2/صفر في ملعب "فيلا بارك" أول أمس السبت، لكن الآلاف من الجماهير غادرت الملعب بعد خيبة أملهم من الأداء، لذلك ليس غريبا أن يحاول توخيل إثبات جدارته.

الاتحاد الصربي يناشد الجماهير الالتزام بحسن السلوك

يتوقع توخيل أجواء مثيرة ومن المؤكد أنها ستكون ليلة مرعبة في بلجراد، لكن كافة الأطراف تأمل في أن لا يتجاوز ذلك الحدود، وتم تخفيض سعة الملعب بنسبة 15% أي ما يقرب من 8100 مقعد قبل مواجهة إنجلترا، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي (فيفا) معاقبة الاتحاد الصربي بسبب الشغب الجماهيري والعنصرية والتمييز في مواجهة أندورا في يونيو / حزيران الماضي.

وطلب الاتحاد الصربي من الجماهير أن يرسلوا صورة جيدة للعالم تجعلهم فخورين بأنفسهم، وأن يشجعوا الفريق بالطريقة الصحيحة.

وفي الوقت الذي لم يخض المنتخب الإنجليزي الأول أي مباراة على أرض صربيا منذ استقلالها في عام 2006، فأن منتخب أقل من 21 عاما تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بأمم أوروبا للشباب في كروسيفاتش في عام 2012، وقدم الاتحاد الإنجليزي نصائح للجماهير المسافرة إلى المباراة حول طريقة التعامل مع أي إساءة عنصرية أو تمييزية.