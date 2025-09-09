نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات أزمة ميشالاك مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، والحالي بنادي بانيتوليكوس اليوناني، بشأن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه البريمو، على فضائية TeN:



رفض اللاعب البولندي كونراد ميشالاك الحل الودي مع نادي الزمالك بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأبيض عقب رحيله عن صفوف الفريق.

وأضاف: كونراد ميشالاك رفض الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك ومحاميه لتسوية مستحقاته المتأخرة والتي تصل إلى 770 ألف دولار، مما يهدد النادي بإيقاف قيد جديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي.

وتابع: تقدّم كونراد ميشالاك بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبًا بالحصول على مستحقاته كاملة دون جدولة.