مصيلحى يتبرع لإنشاء مسجد فرع الاتحاد السكندرى بسموحه

أحمد جودة - القاهرة - تبرع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى السابق بإنشاء مسجد النادى بفرع سموحه الجديد مقدما نموذجًا صريحا لخدمه النادى بعيدا عن المنصب.

ويضيف مصيلحى بذلك اسهاما جديدًا إلى سلسلة اسهاماته وتبرعاته للنادى منذ التسعينات.

ووجهت إدارة نادى الاتحاد السكندرى الحالية الشكر إلى محمد مصيلحى مؤكدة أن مصيلحى يقدم نموذجًا فريدًا فى الوفاء والانتماء للنادى.

وأرسل مصيلحى لإدارة النادي الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالمسجد.

وسبق لمحمد مصيلحى وعائلته التبرع ببناء مسجد النادى الأولمبى منذ عدة سنوات.

والجدير بالذكر أن محمد مصيلحى تقدم باستقالته من رئاسة النادي فى يونيو الماضى ورفض جميع الضغوط للتراجع عنها تاركا تاريخ مشرف ومواقف مشرفة.