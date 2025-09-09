نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مؤثرة.. ريال مدريد يستعد لمواجهة سوسيداد بعد التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



يستأنف ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام ريال سوسيداد على ملعب "ريالي أرينا" (أنويتا)، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

عاد لاعبو الفريق الملكي غير المستدعين لمنتخباتهم إلى التدريبات في مدينة "فالديبيباس"، حيث يقود المدرب تشابي ألونسو التحضيرات للمباراة. وينتظر أن يلتحق بقية اللاعبين الدوليين في الساعات المقبلة لاستكمال الاستعدادات.

أزمة هجومية في ريال سوسيداد

من جانبه، عاد فريق ريال سوسيداد للتدريب في "زوبييتا" تحت قيادة المدرب سيرخيو فرانسيسكو، ساعيًا إلى تحسين نتائجه بعد انطلاقة متعثرة لم يحصد فيها سوى نقطتين من ثلاث جولات.

وسيخوض النادي الباسكي اللقاء في ظروف صعبة بسبب الغيابات المؤثرة، أبرزها غياب الفنزويلي يانخيل هيريرا، المنضم حديثًا للفريق، والذي لم يتمكن بعد من الظهور الرسمي بسبب إصابة عضلية ستبعده شهرًا إضافيًا عن الملاعب. كما أكد المدرب أن إصابته كانت سابقة للتعاقد معه، واصفًا الأمر بأنه "مؤسف".

الأزمة تتعمق في خط الهجوم مع غياب كل من أوري أوسكارسن وساديق عمر، ما يترك الفريق يعاني من نقص واضح في الخط الأمامي قبل مواجهة ريال مدريد.

غيابات في صفوف "الميرينغي" أيضًا

رغم ذلك، فإن ريال مدريد لن يصل إلى إقليم الباسك في أفضل حالاته، إذ يفتقد بدوره إلى لاعبين بارزين مثل إدواردو كامافينغا وجود بيلينغهام، إضافة إلى المهاجم البرازيلي الشاب إندريك.

المواجهة المرتقبة تبدو معقدة لكلا الطرفين، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة نتائجه الإيجابية مع بداية الموسم، فيما يأمل ريال سوسيداد في استغلال عامل الأرض للخروج من أزمته المبكرة.

