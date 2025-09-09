نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد أولى صفقات ريال مدريد في 2026.. والكشف خطط النادي لتدعيم الوسط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رغم أن سوق الانتقالات الصيفي انتهى منذ أيام قليلة، فإن ريال مدريد بدأ بالفعل في رسم ملامح مستقبله القريب. ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة النادي الملكي قد حسمت أولى صفقاتها للموسم المقبل بعودة نيكو باز إلى صفوف الفريق.

رومانو أكد عبر قنواته الرسمية: "نيكو باز سيعود إلى ريال مدريد في 2026. النادي يملك بند إعادة شراء مقابل 10 ملايين يورو، لكنه سيدفع أكثر لنادي كومو كتعويض بعد رفض عرض ضخم هذا الصيف. العلاقة بين الناديين ممتازة".

عرض خيالي من توتنهام

الصحفي الموثوق أوضح كذلك أن ريال مدريد كان له دور أساسي في رفض عرض من توتنهام بقيمة 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب. وأضاف: "النادي سعيد ببقاء نيكو في كومو هذا الموسم لمواصلة التطور، لكن انتقاله إلى مدريد في صيف 2026 بات شبه مؤكد".

مشروع فلورنتينو بيريز

عودة نيكو باز تمثل إضافة ثمينة لتشكيلة المدرب تشابي ألونسو، خصوصًا في ظل التطور اللافت الذي يقدمه اللاعب في الدوري الإيطالي. بيريز والإدارة الرياضية يرون فيه مشروع نجم للمستقبل وقطعة مهمة في وسط الميدان، رغم إغراءات عدة أندية أوروبية كبرى.

اسم آخر على الطاولة: آدم وارتون

وفي سياق متصل، كشف رومانو أن ريال مدريد يراقب أيضًا عن كثب اللاعب الإنجليزي آدم وارتون، الذي يتوقع أن يكون من أبرز نجوم السوق الصيفي المقبل بعد كأس العالم. وأضاف:

"الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب ريال مدريد، مهتمة جدًا بضم وارتون".

خطة تعزيز الوسط

وبحسب ما تم تداوله في مكاتب "فالديبيباس"، فإن النادي يتجه لتعزيز خط الوسط خلال الصيف المقبل. نيكو باز بات ضامنًا لعودته، فيما يُنتظر أن تشهد صفقة وارتون مفاوضات طويلة ومعقدة.

بهذا، يبدو أن ريال مدريد يسير بخطى واثقة نحو إعادة بناء وسط ميدانه عبر مزيج من المواهب الشابة والخبرة الأوروبية، في خطوة تعكس استراتيجيته لتأمين المستقبل الرياضي للفريق.

