استراتيجية تشافي الونسو مع ريال مدريد.. موافقة من بيريز

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ال AS الإسبانية عن استراتيجية تشافي الونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي يريد تطبيقه خلال الموسم الجديد.

بيريز يوافق على استراتيجية تشافي الونسو

الهدف هو بناء فريق قوي، متناغم، وفعال في الدوري ودوري الأبطال، مع تحسين الأداء واستغلال نقاط ضعف المنافسين مثل أتلتيكو وبرشلونة

تشابي يعتمد أسلوب "التكتل"، حيث حقق الفريق تسع نقاط من ثلاث مباريات افتتاحية (أوساسونا، أوفييدو، مايوركا)، مما عزز ثقته وأكسبه لقب أفضل مدرب في الدوري لشهر أغسطس

تشابي يركز على التحفيز النفسي والتطور المستمر، مع تصحيح الأخطاء. في دوري الأبطال، يسعى لبداية قوية كما فعل مع ليفركوزن سابقًا، لتجنب التعثرات التي واجهها ريال مدريد الموسم الماضي إيمان تشابي بأن البدايات الجيدة تؤدي إلى نهايات ناجحة

