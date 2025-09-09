نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: اين لاعبي الزمالك من المنتخب.. " الفريق اصبح درجة تانية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسائل محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن عدم مشاركة لاعبي الأبيض بصورة أساسية مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر لن يقف على لاعب معين وغياب مهند لاشين أو حمدي فتحي غير مؤثر كل لاعبي المنتخب المتواجدين لاعبين كبار.

وأضاف: نصف الملعب أزمة واضحة قبل مواجهة بوركينا فاسو، وأتمنى أن يلعب بمهاجمين أمام بوركينا فاسو من أجل إيقاف خط وسط بوركينا فاسو وكوكا ومروان عطية لوحدهم ليسوا كفاية أمام بوركينا

وتابع: لماذا لا يشارك لاعبي الزمالك بصورة أساسية؟ هو نادي الزمالك مفيهوش لاعيبة وهو الزمالك بيلعب درجة تانية بسبب عدم مشاكرة حسام عبد المجيد ونزول دونجا متأخرا المباراة الماضية،

وواصل: نادي الزمالك نادي كبير، أين لاعبي نادي الزمالك من المشاركة مع المنتخب، وعمرو الجزار لاعب مميز ويشبه الونش ولن يبخل بنقطة مجهود على المنتخب

