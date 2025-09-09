نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوستيكوجلو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفكر نادي نوتنجهام فورست في تعيين أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير السابق، خلفا لنونو إسبيريتو سانتو.

بوستيكوجلو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست

وتقرر إقالة المدير الفني البرتغالي مساء أمس الإثنين إثر تدهور علاقته بإيفانجيلوس ماريناكيس، مالك النادي الناشط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بوستيكوجلو، الذي ظل دون عمل منذ رحيله عن توتنهام في يونيو الماضي، هو المرشح الأبرز لشغل منصب المدير الفني في ملعب "سيتي جراوند".

وتمت إقالة المدرب الأسترالي من نادي شمال العاصمة البريطانية لندن بعد 16 يوما فقط من قيادته الفريق للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي.

ويبدو الآن أن بوستيكوجلو مستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الأوروبية على ملعب "سيتي جراوند".

وربما يعود بوستيكوجلو سريعا إلى شمال لندن عندما يحل فورست ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل.

وأمضى بوستيكوجلو، 60 عاما، موسمين مع توتنهام وأنهى صيامه عن الألقاب الموسم الماضي، لكن نتائج الفريق اللندني لم تكن على ما يرام محليا، حيث أنهى النادي الأبيض مسيرته في الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).