حال الفشل في التأهل للمونديال.. استقالة منتظرة لمدرب النمسا

أحمد جودة - القاهرة -

صرح جوزيف برول، رئيس المجلس الإشرافي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، بأن رالف رانجنيك سيستقيل من تدريب المنتخب الوطني إذا فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل.

وقال برول لوكالة الأنباء النمساوية قبل مباراة الفريق ضد مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء "إذا لم ينجح، فلن يستمر. لقد أوضح ذلك بوضوح".

ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالتصفيات، حيث يتأخر بفارق 3 نقاط عن منتخب البوسنة والهرسك (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بانتصاره في جميع لقاءاته الأربع الأولى في المجموعة.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل، بينما تحصل المنتخبات صاحبة المركز الثاني على فرصة أخرى عبر الملحق، والذي سيكون رانجنيك متاحًا له أيضًا.

أشار برول إلى أن عقد رانجنيك، الذي تولى مسؤولية المنتخب النمساوي منذ عام 2022، يمتد حتى كأس العالم، ولم يجر أي نقاش حتى الآن حول ما سيحدث حينها، على أن تجرى المفاوضات في الوقت المناسب.

شدد برول: "ينصب التركيز الكامل على تحقيق النجاح خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذا الهدف".

يشار إلى أن منتخب النمسا شارك لآخر مرة في كأس العالم عام 1998، فيما قال رانجنيك: "يمكننا أن نخطو خطوة كبيرة" بالفوز في البوسنة.