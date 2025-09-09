نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي أبو جريشة: مواجهة بوركينا صعبة.. وتاريخ المواجهات "خادع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية السابق، على مواجهة المنتخب أمام نظيره بوركينا فاسو، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أبو جريشة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مواجهة بوركينا فاسو ليست سهلة ومتلكون لاعبين مميزين على أعلى مستوى ومحترفين، وتاريخ المواجهات ليست مؤشرا

وأضاف: تي شيرت المنتخب غير أي تي شيرت انت تمثل منتخب مصر مش نادي والنادي يصغر أمام المنتخب والجميع يدعم حسام حسن خبراته تسمح له بتميثل منتخب مصر

وتابع: انجازات حسن شحاتة لن تتكرر ولكن حسام حسن لا يقل عن الجوهري وحسن شحاتة وحماس حسام حسن أهم نقاط قوة منتخب مصر للاعبين