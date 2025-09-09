نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: منتخب مصر قادر على خطف بطاقة التأهل من بوركينا فاسو.. و"استوري صلاح" لمحو الشائعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الجميع يدعم حسام حسن من أجل النجاح مع منتخب مصر والتأهل إلى كأس العالم، واستوري محمد صلاح خير دليل على ذلك.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أتمنى الالتفاف حول منتخب مصر لا سيما أن حلم الوصول لكأس العالم على بعد خطوة واحدة.

وأضاف: التعادل أمام بوركينا فاسو ليس نتيجة سلبية، فمازال أمامنا مباراتين بخلاف بوركينا فاسو ويمكننا الفوز بهم، وأي لاعب يمثل منتخب مصر ولا يمثل نادي بعينه.

وواصل: مش عاجبني انتقاد البعض حول عدم مشاركة لاعبين في أندية معينة، ما دام أن اللاعب يرتدي قميص المنتخب فهو يمثل مصر ولا يمثل النادي.

وأختتم: محمد صلاح لاعب ذكي والاستوري التي نشرها أمس من أجل إزالة جميع الشائعات حول وجود أزمات وخناقات بين لاعبي المنتخب الوطني.