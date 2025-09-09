نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الوضع في الدوحة.. أزمة في عودة الدفعة الثانية ببعثة الكونغ فو إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن تواجده حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة وبرفقته لاعبين إثنين من المنتخب قادمين من البرازيل بعد انتهاء بطولة العالم للكبار في نسختها السابعة والتي أقميت خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري.

وقال شريف مصطفى إنه يتواجد معه اللاعب علي ناصر واللاعبة ياسمين سليم في الدوحة حيث يتواجدوا في العاصمة القطرية ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة قادمين من البرازيل.

وأضاف شريف مصطفى أن تطورات الأوضاع التي تشهدها الدوحة حاليا تسببت في ارتباك بشأن رحلة العودة إلى القاهرة مؤكدا على سلامته وسلامة اللاعبين برفقته وينتظر اتضاح الرؤية لاستكمال رحلة العودة إلى مصر.

وكانت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة العالم السابعة عشر للكبار ساندا وأساليب التي أقيمت في البرازيل خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري وحصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة.

كان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، اللواء أحمد جاد مدير المنتخبات الوطنية للووشو كونغ فو.

شارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن، وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

ضمت بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا، كما ضمت البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.