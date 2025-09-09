نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الحسم.. «تراوري» يعلن تشكيل منتخب بوركينا فاسو لمواجهة الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب بوركينا فاسو في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، نظيره المنتخب المصري، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن المدرب براما تراوري عن تشكيل منتخب بوركينا فاسو في مواجهة منتخبنا المصري، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي.

خط الدفاع: عيسى كابوري، إيسوفو دايو، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا.

خط الوسط: بلاتي توريه، سعيدو سيمبوري، محمد زوجرانا.

خط الهجوم: برتراند تراوري، دانجو واتارا، سيرياك إيري.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وقناة أم بي سي مصر 2، كذلك قناة SSC السعودية بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.

يذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم 2026.