نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين مصر وبوركينا فاسو يتخلله إصابة مرموش وفرص ضائعة للفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب المنتخب الوطني، حيث كاد محمود حسن "تريزيجيه" أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بعدما أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بوركينا فاسو.

وفي الدقيقة الثامنة تعرض عمر مرموش لإصابة مفاجئة أجبرته على مغادرة أرضية الملعب، ليضطر المدير الفني حسام حسن إلى إجراء تبديل مبكر بنزول أسامة فيصل بدلًا منه، وهو التغيير الذي أربك الحسابات الفنية للفراعنة.

على الجانب الآخر، حاول منتخب بوركينا فاسو استغلال عاملي الأرض والجمهور، وشكل خطورة حقيقية في الدقيقة 12 عندما وصلت كرة داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مهاجموه من السيطرة عليها، لتتحول إلى ركلة مرمى.

كما سنحت لهم فرصة أخرى من ركلة حرة نفذها بيرتراند تراوري داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع لتصل إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة عن القائم.

ورغم محاولات أصحاب الأرض، نجح المنتخب المصري في العودة للهجوم عبر أكثر من محاولة، كان أبرزها تسديدة بعيدة جديدة من تريزيجيه، إلا أن الحارس البوركيني نجح في السيطرة عليها، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي وسط ترقب لبداية الشوط الثاني أملًا في حسم النتيجة.

